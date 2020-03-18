حال رحيل عواد.. الزمالك يرفض ضم حراس جدد



ويواجه عواد شبح الرحيل عن الزمالك وسط جلوسه المستمر على دكة البدلاء وهو ما يتعارض مع رغبة اللاعب في المشاركة والحصول على فرصته.



وقرر مسئولو الزمالك عدم إبرام أي صفقات على مستوى حراسة المرمى حال رحيل عواد والاكتفاء بتواجد محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش إلى جانب الحارس الصاعد محمد صبحي.



إدارة الزمالك تفضل الاكتفاء بالحراس الموجودين في قائمة الفريق سواء جنش أو أبو جبل أو صبحي وتضع عليهم ثقة كبيرة وترى أن الفريق لن يكون بحاجة لحارس رابع.



قرر مسئولو نادي الزمالك عدم التعاقد مع أي حارس مرمى جديد للفريق خلال الفترة المقبلة وذلك حال رحيل محمد عواد في ميركاتو الصيف.