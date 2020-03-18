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"صاحب السعادة" لـ عادل إمام ولبلبة على MBC مصر في هذه الأوقات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:49 م
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عادل إمام ولبلبة
عادل إمام ولبلبة
أحمد رمضان متولي
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فى إطلالة مميزة كالمُعتاد، يواصل "الزعيم" عادل إمام تواجده عبر شبكة قنوات MBC مصر، من خلال المسلسل الكوميدي "صاحب السعادة". الذي تعرضُه القناة يوميا بداية من غداً "الخميس" في تمام السابعة مساءً.

 

تدور أحداث مُسلسل "صاحب السعادة" حول الموظف المرموق السابق "بهجت" عادل إمام، الذي انصرف للاهتمام بأحفاده بعد تقاعده، وينهمك خلال علاقته اليومية بأحفاده بالغوص في الكثير من المشاكل الإجتماعية بصورة ساخرة. بينما زوجته ووالدة أبنائه الـ 5 التي تلعب دورها لبلبة، فقد باتت غيرتها عليه أقرب إلى الغيرة المَرَضيّة، وذلك بعد اكتشافها علاقة زوجها بإحدى جاراتهم في المبنى.. بالإضافة إلي كونها سيّدة متسلّطة وقوية يتجنبها كل من حولها.

 

يجمع مسلسل "صاحب السعادة" نخبة من الفنانين إلى جانب كل من عادل إمام ولبلبة، منهم خالد زكي، ونهال عنبر، وأحمد عيد، وإدوارد، ومحمد إمام، ولطفي لبيب، ومادلين طبر وعدد من الوجوه الشابّة.. المسلسل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

 

يُعرض مسلسل "صاحب السعادة" على " MBCمصر" يومياً من السبت للخميس الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، ويبدأ عرضه الخميس 19 مارس 2020 الساعة 7:00 مساءً.

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