سانوفي تكشف عن "بلاكنيل" أول دواء يقضي على فيروس كورونا

بلاكنيل.. عرضت مجموعة "سانوفي" الفرنسية، المتخصصة في مجال الأدوية، تقديم جرعات كبيرة من الدواء المضاد للملاريا، والمسمى بـ "بلاكنيل"، على السلطات لمواجهة كورونا.





هل سيقضي بلاكنيل على كورونا





وقالت سانوفي، إن بلاكنيل أثبت فعالية كبيرة في علاج مرض "كورونا"الذي أرعب العالم بعد انتشاره الكبير في كل أنحاء الكرة الأرضية.





دواء بلاكنيل





وأشارت المجموعة إلى أن الدواء بلاكنيل متوفر لديها بكميات كبيرة، كافية لعلاج ما يقرب من 300 ألف مريض محتمل تعرضهم للإصابة من أجل القضاء على الفيروس.





الاختبارات على بلاكنيل





وأجريت العديد من الاختبارات والإجراءات على بلاكنيل الدواء المحتمل أن يقضي على كورونا، وجاءت الدراسات مشجعة، ما دفع المجموعة تعلن تعهدها وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض.





مكونات بلاكنيل





ويتكون "بلاكنيل" عقار مكون من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين" ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.





أهمية بلاكنيل





من جانبه، أكد البروفسور ديدييه راوول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، أنه أجرى تجربة سريرية أظهرت أن بلاكنيل يمكن أن يساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد.





بلاكنيل تجربة واعدة





وبشرت سيبيث ندياي، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية العالم، حيث قالت إن هذه التجربة السريرية، لدواء بلاكنيل واعدة وسيتم إجراء المزيد منها على عدد أكبر من المرضى.







