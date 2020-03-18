موقف كارتيرون من الوديات



وفضل كارتيرون عدم خوض أي مباريات ودية لحين السماح من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم والتأكد من انتهاء الفيروس للحفاظ على حياة اللاعبين.



وعلى الرغم من عودة التدريبات الأسبوع المقبل لكن المدرب لم يحسم موقفه بشكل نهائي بعد على خلفية تعليق النشاط الرياضي في مصر وغموض مستقبل بطولة الدوري من الأساس وهو ما دفعه لعدم خوض أي وديات قبل التأكد من عدم انتشار الفيروس وتحجيم المرض من الأساس لوضعه مصلحة لاعبيه في المقام الأول.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين في وقت سابق.

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عدم خوض وديات في الفترة المقبلة على خلفية تعليق النشاط الرياضي في مصر.