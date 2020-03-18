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أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 18-3-2020 في سوق العبور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:41 م
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بوابة الفجر
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واصلت أسعار الأسماك  استقرارها اليوم الأربعاء 18- 3-2020  في سوق العبور، حيث سجل سعر  سمك البلطى "1" ليتراوح بين21 – 23  مقابل 22– 26جنيها ، وسعر كيلو البلطى "2" بين 19 – 21 مقابل  20-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -60 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها ، و انخفض  سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 40 – 170 مقابل 50-180جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ، والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو ، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها .

وسجل  سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها ، وسمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات ، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها ، 90 جنيها للدنيس ، والمازليا 20 – 30 جنيها ، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها ، والوقار 40 – 70 جنيها ، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها ، والموزة 32 – 38 جنيها ، 7 جنيهات للباغة ، والسردين 27 – 33 جنيها .

كما استقر سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 450 جنيها.





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