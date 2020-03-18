أسعار الدواجن ترتفع في السوق المحلي.. الكيلو يبدأ من 29 جنيها

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 18-3 2020، حيث يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 29 جنيها للكيلو من المزرعة، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32-35جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وسجل سعر الدواجن البلدى انخفض من المزرعة لـ30 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 14-15 جنيها، فيما سجل سعر كرتونة البيض لـ29 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 33-35 جنيها.



