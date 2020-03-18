محافظ البحر الأحمر يُحذر التجار: "إجراءات مضاعفة حال رفع الأسعار"

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن قرار وقف السياحة الداخلية والحجر الصحي الإلزامي لكل العاملين بالمحافظة قرار وزيرة الصحة وليس قرار المحافظة، وهو ينطبق على محافظة جنوب سيناء أيضًا، مشيرًا إلى أن آخر جروب سياحي سوف يغادر نهاية الشهر الجاري، وبعض المجموعات بدأت تتقلص نتيجة حظر الطيران اعتبارًا من الغد.





وأكد "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الحالات تصاب نتيجة المخالطة بالمصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى ان أغلب العاملين بالبحر الأحمر من الصعيد، ووضعهم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما للاطمئنان عليهم، وبعدها يعودوا لأهاليهم.





وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن الحظر لا يشمل دخول المنتجات الغذائية، ولكننا لن نستقبل وفود جديدة حتى لو كان لعائلات مصرية؛ حتى يتم تطهير وتعقيم المنشآت، وخلال فترة وجيرة يتم الانتهاء من هذا الأمر والاستعداد لاستقبال وفود أخرى، مؤكدًا أن هناك حملات يومية على الأسواق للتصدي لرفع الأسعار والتلاعب بها، معقبًا: "اللي هيبالغ يتحمل النتيجة، سيتم اتخاذ إجراءات مضاعفة لمن يقوم باستغلال الأزمة، ولن نترك المواطن تحت رحمة أحد، ونحن جاهزين لتوفير السلع بكميات، ولا توجد أزمة في توفير المنتجات الغذائية، وليس هناك مبرر لرفع أسعار السلع والمطهرات".





هذا وألزمت محافظة البحر الأحمر جميع العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظة بعدم مغادرة المحافظة، وذلك لمدة 14 يومًا، اعتبارًا من اليوم، أو من تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، وشددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية وجميع المرافق بالمحافظة.





جاء ذلك عبر مخاطبة محافظة البحر الأحمر لمكتب السياحة وشرطة السياحة بالمحافظة، وإلزام جميع الفنادق والمنشآت السياحية باتخاذ ما يلزم من إجراءات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار "مجاهد" إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.





وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



