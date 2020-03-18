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ريال مدريد يرمي هازارد لباريس سان جيرمان

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:31 م
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بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي .


ووفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن ريال مدريد يفكر في التضحية بخدمات البلجيكي هازارد لاعب وسط الفريق لنادي باريس سان جيرمان لضم كيليان مبابي.


واشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يفجر في إغراء سان جيرمان بعقد صفقة تبادلية سيكون طرفها الأول هازارد من النادي الإسباني فيما سيكون كيليان مبابي هو طرفها الثاني من سان جيرمان


ويسعي ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي لتعزيز الخط الهجومي بناء على طلب واضح من المدرب زين الدين زيدان
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