أخصائي العلاج الفيزيائي السابق في ​دورتموند: كلوب مجنون جدًا

صرح فرانك زولنر أخصائي العلاج الفيزيائي السابق في بوروسيا ​دورتموند​ أن مدرب ​ليفربول​ يورجن كلوب يمكن أن يكون "مجنونًا جدًا" في بعض الأحيان، لكنه كان دائمًا يعتذر للناس إذا ذهب بعيدًا جدًا.









وقال زولنر: "إنه رجل مميز كانت هناك أيام كثيرة تقول يا له من أناني. ذات مرة، اتصل بي اللاعب جاكوب بواشتشيكوفسكي الملقب بـ كوبا عندما كان عائداً من المنتخب البولندي. قال إنه لا يستطيع التدريب بسبب إصابة في العضلات لكنه سيحضر إلى اجتماع الفريق".









وتابع: "قبل الاجتماع، ذهبت إلى كلوب مع كوبا وأخبرته بما يجري. ثم أصيب كلوب بالجنون، ربما لأنه كان قد علم للتو عن إصابة كوبا في تلك اللحظة".





وأضاف: "غالبًا ما يظهر زيلكو بوفاتش (مساعد كلوب السابق) في مثل هذه اللحظات ويقول: كلوبو، قم بتدخين سيجارة الآن وتهدأ. كان أحد أفضل المدربين الذين عملت معهم".