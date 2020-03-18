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ضبط 210 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:32 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة. 

وأسفرت تلك الحملات "خلال 24 ساعة" عن ضبط (210) قضية متنوعة وذلك على النحو التالي:

في مجال ضبط قضايا احتكار وحجب السلع: أمكن ضبط عدد (17) قضية مستلزمات طبية بإجمالي مضبوطات (10 آلاف عبوة "معقم طبي، كحول إيثيلي" - 330 ألف قطعة "كمامات، جوانتى طبي، أجهزة طبية”).

كما أمكن ضبط عدد (4) قضايا سلع غذائية بإجمالي مضبوطات (2،850 طن سكر).

وفي مجال ضبط قضايا البيع بأزيد من السعر المعلن، والمتداول بالأسواق: أمكن ضبط عدد (165) قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات (2600 عبوة "معقم طبى، كحول إيثيلى" – 7307 قطعة "كمامات، جوانتى طبى، أجهزة طبية").

كما أمكن ضبط عدد (24) قضية سلع غذائية بإجمالي مضبوطات (100،441 عبوة سجائر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من ضبط هارب من أحكام بالإعدام والمؤبد بمنطقة العمرانية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة بلاغًا بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضيتي "سلاح، سرقة بالإكراه"، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية صادرة ضده، والحكم بالإعدام في قضية قتل، حكمين بالسجن المؤبد في قضيتي سرقة بالإكراه.

وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية.
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قضايا تموينية اخبار الحوادث

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