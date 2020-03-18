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من الدقهلية.. عاجل: تفاصيل وفاة أول مصري بكورونا فى إيطاليا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:26 م
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محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
إسماعيل منطاوي
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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بميلانو  بإيطاليا.

وأوضح بيان صحفى لوزارة القوى العاملة، أن ذلك جاء في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا عن أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي بميلانو مجدي حسنين أشار فيه إلى وفاة المواطن المصري أحمد الفار في الثامنة من مساء أمس الثلاثاء نتيجة إصابته بفيروس كورونا ، ويعتبر أول مصري ضحايا الفيروس القاتل بمدينة بيرجامو بإيطاليا.

وقال الملحق العمالي، إن المواطن المصري دخل المستشفى منذ ١٢ يوما، وكان يعاني من بعض المشاكل الصحية وأصيب بالفيروس في أثناء علاجه، موضحا أنه هو أصلا من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويقيم بالقاهرة، ويعيش هنا في بيرجامو بمدينه بجوار ميلانو، وهو ومتزوج من إيطالية ويعمل في صيانة الحاسب الآلي، كاشفاً أنه نادرا ما يذهب إلى مصر.

وأضاف الملحق العمالي بميلانو، أنه تم التواصل مع الجالية المصرية لأداء صلاة الغائب عليه بعد صلاة الظهر مباشرة كل في منزله، حيث أن أي جثه لا تخرج من المستشفى، طالما أن الوفاة بسبب فيروس كورونا وتتم عملية الدفن بمعرفة الجهات المختصة بإيطاليا، دون وداع من الأهل أو الأقارب.

وفي نفس السياق استفسر وزير القوي العاملة عن حالة المواطن المصري "أ. س"، الذي كان قد أصيب بفيروس كورونا، في أول مارس الجاري، وأفاد الملحق العمالي بميلانو، أنه تم إعادة فحص المصاب في 13 مارس، وأتضح أنه لا يزال حاملا للفيروس، وسوف يعاود الفحص غدا الخميس بأخذ عينه أخري، وسوف تظهر النتيجة بعد غد الجمعة ، منوها أن مشكلته أنه رهن الإقامة في منزله ، وهو يقيم مع زوجته الحامل وأولاده في نفس المنزل ، وهذا خطير جدا .

وكانت وزارة الإيطالية قد أعلنت أمس أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 26062 حالة، بينما تجاوزت الوفيات حاجز الـ 2503 ، في وصلت حالات الشفاء 2941 حالة .


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