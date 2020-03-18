استمرار حملات التطهير والتعقيم لمركز ومدينة بلقاس

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة بلقاس، بمتابعة أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.





وأكد، على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن والمراكز والقرى.





ووجه محافظ الدقهلية، للدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس للتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة للقيام بأعمال التطهير في كافة الشوارع والمنازل بما يضمن سلامة وصحة مواطني المدينة.





من جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إن هناك خطة محددة من قبل مديرية الصحة متمثلة في إدارة الطب الوقائي للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت بالمدينة وغيرها من شوارع ومبان، وأن عملية التعقيم ستتم بصورة مستمرة





وأضاف مكي أن مسئولي الطب الوقائي يقومون لليوم السادس على التوالي بمتابعة تطهير وتثقيف المواطنين في قرية السماحية وتوابعها.





وقال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس إنه قامت اليوم الأربعاء حملة تطهير المرور على المنازل والمحلات التجارية في المربع رقم 1في قرية السماحية، وأنه تم بالتنسيق مع مديرية الصحة توزيع بوسترات التوعية وعمل ندوات تثقيفية من منزل إلى منزل وأيضا تطهير المنازل والمساجد والباعة الجائلين.





وعلى صعيد آخر شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات للتعقيم والتطهير استهدفت المدارس علي مستوي المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامنا مع تعليق الدراسة





تأتي الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية





وأفاد علي عبد الرؤوف وكيل تعليم الدقهلية ان مدارس المحافظة تشهد حملات تطهير وتعقيم، مستمرة خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا Covid 19، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية.





وأشاد وكيل تعليم الدقهلية بدور مديري الادارات التعليميةو مديرى المدارس والمعلمين والإداريين والعمال الذين حرصوا على المشاركة في أعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير بالمعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة والمشاركة في عمليات التطهير.



