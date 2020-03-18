الاتحاد الدولي للجمباز يشيد بتأهل لاعبات المنتخب المصري لأوليمبياد طوكيو

أشاد الاتحاد الدولى للجمباز بتأهل لاعبات منتخبنا الوطنب للجمباز الإيقاعى الجماعى والفردى لأولمبياد طوكيو 2020 التي تقام خلال الفترة من ٢٤ يوليو وحتي ٩ أغسطس المقبلين، من خلال بطولة إفريقيا التى أقيمت مؤخرا في صالة المدينة الشبابية فى شرم الشيخ.





واثني الاتحاد الدولي بأداء لاعبات الفريق المصري الذي تفوق على منتخبات جنوب إفريقيا والجزائر وحجز تذكرة التأهل إلى طوكيو بجدارة واستحقاق .





ونشر الأتحاد الدولي تقرير موسع على موقعه الرسمي عن الطفرة الكبيرة التي يعيشها الجمباز المصري بقيادة الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس ادارة الاتحاد وعضو مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية فى الآونة الأخيرة وتطور أداء لاعبات الجمباز الإيقاعي.





وتأهل المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي بقيادة المدربة الروسية نتاليا ديمتروفا لنهائيات دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة المقرر اقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو".





وصعدت آنسات "الفراعنة" للأولمبياد بعد الحصول على الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية التي احتضنتها شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 مارس الجاري.





وحصل منتخبنا الوطني المركز الأول والميدالية الذهبية بعد حصد 23.4 نقطة.





فيما حصد المنتخب الجنوب إفريقي على المركز الثاني، أما المنتخب الجزائري فحصل على المركز الثالث.





وتأهلت حبيبة مرزوق لاعبة المنتخب الوطني الأول للجمباز الإيقاعي للاوليمبياد





وصعدت "مرزوق" للأولمبياد عقب فوزها بذهبية التصفيات الإفريقية التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ وحصلت حبيبة مرزوق على رقم قدره 73.700 نقطة لتحتل المركز الأول وتتوج بذهبية التصفيات القارية.





ويحتل الجمباز المصري حاليا المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دول عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين واستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.



