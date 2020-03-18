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جهاز القاهرة الجديدة: تلقى طلبات التعاقدات على المياه عبر "واتس آب"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:19 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تلقى طلبات التعاقدات على خدمة مياه الشرب بالمدينة عبر تطبيق"واتس آب" على رقم  01112223900، كما أنه سيتم تلقى شكاوى العملاء عبر نفس التطبيق، وذلك بدءاً من يوم السبت المقبل 21/3/2020، حرصاً من جهاز المدينة على منع التجمعات، وتخفيض عدد العاملين فى ضوء تداعيات فيروس"كورونا المستجد".


وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه فيما يخص التعاقدات على الخدمة، سيقوم العملاء بإرسال صور للمستندات المطلوبة كاملة للتعاقد على الخدمة، ويقوم الجهاز بمراجعة المستندات المقدمة قبل اعتمادها، وسيتم تفعيل رقم الحساب المتعامل عليه للعميل على نفس رقم الـ" واتس آب " المرسل منه المستندات فى حال استيفائها.


وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم حضور العميل مرة واحدة فقط إلى مركزى خدمة العملاء بالتجمعين (الأول - الخامس) بعد أسبوع من اعتماد الطلب لإتمام التعاقد وسداد مقابل الخدمة بالخزينة، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة العملاء داخل مدينة القاهرة الجديدة. 

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