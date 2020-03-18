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4 قرارات عاجلة لنقيب المحامين الجديد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
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اتخذ الأستاذ رجائي عطية الفائز بمنصب نقيب المحامين، عدة قرارات عاجلة، وذلك فور وصوله إلي مقر النقابة العامة والجلوس على مقعد النقيب.

وجاءت القرارات كالأتي:

1.مد فترة استصدار بطاقات العلاج إلي نهاية شهر أبريل.

2.سرعة متابعة الحالات الصحية للمحامين في المستشفيات والتكفل بكامل علاجها فورا.

3. ميكنة النقابات الفرعية وربطها بالنقابة العامة لاستصدار مايلزم المحامين من خدمات آلية وعدم ضرورة الحضور إلي مقر النقابة العامة في القاهرة.

4.سرعة صرف كافة المعاشات للمحامين كاملة بكارنية المحاماة فقط.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة عن انتخابات نقابة المحامين لعام 2020، اليوم، فوز رجائي عطية علي مقعد نقيب المحامين، بعدد أصوات 35665.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين عن فوز كل من، هشام لطفي بعدد أصوات 28289، على الصغير 21149، اسامه سلمان 21094، بعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية.

كما أكدت اللجنة فوز كل من عن الأعضاء عن محاكم الاستئناف، يحى التوني استئناف القاهرة بعدد أصوات 25517، أحمد بسيوني - الإسكندرية 20176 صوتا، نبيل عبد السلام - الإسماعيلية 21153 صوتا، محب المكاوي - المنصورة 18170 صوتا، حسين الجمال طنطا بعدد أصوات 14786، محمد خلف الكسار - بنى سويف 18570 صوتا، محمد فزاع أسيوط - 19516 صوتا، ابو عابد - قنا - 27226 بعضوية المجلس.


وتابعت فوز أبو بكر الضو بعدد أصوات 20200، سيف النصر حماد 18861 صوتا، سعيد عبد الخالق - 18230، محمد عبد الوهاب 17931، فاطمة الزهراء غنيم 17599 صوتا، عمر هريدى – 16831.


محمد نجيب 16776 صوتا، ماجد حنا 16086 صوتا، إسماعيل طه 16055 صوتا، محمود الداخلي 15987 صوتا، مجدى سخي 15846 صوتا، خالد أبو كراع 15838 صوتا، محمد عبد العظيم كركاب - 15827 صوتا، عبد الحفيظ الروبى 15144 صوتا، صلاح سليمان 14953 صوتا، سيد عبد الغنى - 14782 صوتا، عيسى ابو عيسى - 14572 صوتا.


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نقيب المحامين مصر كورونا قرارات نقابة المحامين إنتخابات المحامين

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