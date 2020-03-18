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"المصرية للاتصالات": مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الأرضي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:00 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الثابت والتي كان محددًا لها 15 مارس الجاري وذلك حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة، وذلك حرصا على سلامة عملائها، مع تأكيدها على إتاحة كافة وسائل السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة، يأتي ذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنا مع الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.

 
وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها الشركة لدعم جهود الدولة في مواجهة "كورونا"، وأن الشركة تستهدف من هذا القرار تخفيف الأعباء على السادة العملاء وضمان سلامتهم، وعدم اضطرارهم للخروج من أجل سداد الفواتير، مشيرًا إلى أن السداد الإلكتروني متاح عبر موقع الشركة لمن يرغب في السداد.
 
وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت بالأمس زيادة مجانية لسعات الاستهلاك لباقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وتزامنًا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قما أعلنت تقديمها لخدمة التصفح لـ "بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانا للطلاب وذلك حرصا منها على دعم منظومة التعليم عن بعد وتيسيرا على الطلاب لاستكمال دراستهم خلال فترة تعليق الدراسة.
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