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برشلونة يرفض مطالب أرسنال في أوباميانج

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:08 م
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أوباميانج
أوباميانج
الفجر الرياضي
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رفض نادي برشلونة الإسباني مغالاة فريق أرسنال في مطالبه المادية لبيع مهاجم بيير أوباميانج خلال الميركاتو الصيفي.

 

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن أرسنال اشترط على البلوجرانا دفع 50 مليون جنيه إسترليني، نظير ضم أوباميانج في الصيف المقبل.

 

ويبدو أن أرسنال استسلم لفكرة رحيل نجمه في ظل عدم التوصل لاتفاق حول تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2021.

 

ويرغب النادي في بيعه عقب نهاية الموسم الجاري، من أجل تحقيق استفادة مادية، بدلًا من رحيله مجانًا بعد ذلك.

 

ويعتقد مسؤولو آرسنال أن هذا السعر عادل للغاية، في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها أوباميانج، ومنافسته على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ومع ذلك، فإن برشلونة لن يكون على استعداد لتلبية مطالب الجانرز، وقد ينتظر لنهاية عقد اللاعب، من أجل الحصول عليه مجانًا، وفقا لـ"ميرور".

 

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن أوباميانج (30 عامًا)، يأتي كخيار ثان خلف لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، في قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني.

 

 

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نادي برشلونة برشلونة اوباميانج ارسنال اخبار الرياضة

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