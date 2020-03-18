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مدرب فرنسا: كورونا أهم مباراة في 2020

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:06 م
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بوابة الفجر
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وصف المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، قرار تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020" إلى العام المقبل، بأنه قرار حكيم.


أوضح ديشان (51 عاماً): "المباراة الوحيدة التي يجب أن نفوز فيها الآن هي المواجهة أمام فيروس كورونا".


وكان من المنتظر أن يخوض المنتخب الفرنسي فعاليات يورو 2020، ضمن أقوى المرشحين للفوز باللقب، كونه الفريق الفائز بلقب كأس العالم 2018 بروسيا، والذي بلغ نهائي يورو 2016 على ملعبه، وإن خسر النهائي أمام البرتغال.


وقرر"يويفا" تأجيل فعاليات البطولة، التي كانت مقررة من 12 يونيو (حزيران) إلى 12 يوليو (تموز) المقبلين ، إلى يونيو (حزيران) 2021.
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