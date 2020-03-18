Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسلسل ختم النمر الحلقة 44 | موعد عرض الحلقة الرابعة والاربعون من مسلسل ختم النمر كاملة على قناة ON E الفضائية khatam alnamr

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:01 م
Advertisements
مسلسل ختم النمر الحلقة 44
مسلسل ختم النمر الحلقة 44
Advertisements
مسلسل ختم النمر الحلقة 44 | موعد عرض الحلقة الرابعة والاربعون من مسلسل ختم النمر كاملة على قناة ON E الفضائية khatam alnamr 

تصدر مسلسل ختم النمر الحلقة 44، للفنان أحمد صلاح حسني، محرك البحث جوجل (الأكثر بحثًا)، بعد أن تعرض عمر لمحاولة قتل مما جعل أحداث الحلقة أكثر إثارة، في إشارة إلى أن المسلسل يحظى بجماهيرية واسعة وسط محبي الدراما المصرية في العالم العربي.

وتناول مسلسل ختم النمر الحلقة 44 الأحداث بين عمر النمر الذي يجسد شخصيته أحمد صلاح حسني وأفراد عائلته حول الميراث، بالإضافة إلى المشاكل العديدة التي واجهها بسبب مواجهته لتجارة الآثار، وعلى الرغم من كل هذه الأزمات يحاول ليظل ثابتًا من أجل عائلته ووطنه.

مسلسل ختم النمر الحلقة 44، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي، وبطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، إبراهيم فرح، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده، حسن حسايم وغيرهم من النجوم.

وتجري أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ورومانسي وتناقش قضية تجارة الآثار، حيث يتم تم تصويره في أسوان مع بعض المشاهد الخارجية التي تم تصويرها في اليونان، وتم عرض الحلقة الأولى يوم السبت 18 يناير، بينما أنهى الطاقم تصوير آخر مشاهد للمسلسل يوم الثلاثاء 11 مارس، ويتم عرض المسلسل على شاشة قناة ON E من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع في السابعة والنصف مساءً، ويعاد بثه من الأحد إلى الخميس في الواحدة صباحاً والثانية عشر ظهراً.

مسلسل ختم النمر الحلقة 44 | موعد عرض الحلقة الرابعة والاربعون من مسلسل ختم النمر كاملة على قناة ON E الفضائية khatam alnamr 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مسلسل ختم النمر الحلقة 44 مسلسل ختم النمر الحلقة الرابعة والاربعون مسلسل ختم النمر 44 ختم النمر 44 الحلقة 44 من مسلسل ختم النمر

أخبار تهمك

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 5 ساعات

مسؤول بالصحة العالمية يكشف حقيقة قضاء "الكلور" على كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقدم عرضاً ضخماً لضم أحمد حجازي

منذ أقل من ساعة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 15 ساعة

تقارير.. زيدان يتخلى عن نجم ريال مدريد مجانًا

منذ أقل من ساعتين

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 8 ساعات

الصين تعلن عن دواء ياباني فعال ضد فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 22 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

نسرين طافش تتصدر "ترند" جوجل بعد شائعات "ختم النمر"

ميريهان حسين تشوق متابعيها لمسلسلها "ختم النمر".. وتعلن عن موعد عرضه

تعرف على موعد عرض مسلسل "ختم النمر" لـ أحمد صلاح حسني

مسلسل ختم النمر الحلقة 16.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل ختم النمر الحلقة 16 تتصدر محرك البحث "جوجل"

نسرين طافش ترقص سالسا برفقة مدربها الخاص

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:03 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

08:03 ص

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

09:54 ص

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

04:52 ص

الصين تعلن عن دواء ياباني فعال ضد فيروس كورونا

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status