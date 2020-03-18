مسلسل ختم النمر الحلقة 44 | موعد عرض الحلقة الرابعة والاربعون من مسلسل ختم النمر كاملة على قناة ON E الفضائية khatam alnamr 

تصدر مسلسل ختم النمر الحلقة 44، للفنان أحمد صلاح حسني، محرك البحث جوجل (الأكثر بحثًا)، بعد أن تعرض عمر لمحاولة قتل مما جعل أحداث الحلقة أكثر إثارة، في إشارة إلى أن المسلسل يحظى بجماهيرية واسعة وسط محبي الدراما المصرية في العالم العربي.





وتناول مسلسل ختم النمر الحلقة 44 الأحداث بين عمر النمر الذي يجسد شخصيته أحمد صلاح حسني وأفراد عائلته حول الميراث، بالإضافة إلى المشاكل العديدة التي واجهها بسبب مواجهته لتجارة الآثار، وعلى الرغم من كل هذه الأزمات يحاول ليظل ثابتًا من أجل عائلته ووطنه.





مسلسل ختم النمر الحلقة 44 ، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي، وبطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، إبراهيم فرح، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده، حسن حسايم وغيرهم من النجوم.





وتجري أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ورومانسي وتناقش قضية تجارة الآثار، حيث يتم تم تصويره في أسوان مع بعض المشاهد الخارجية التي تم تصويرها في اليونان، وتم عرض الحلقة الأولى يوم السبت 18 يناير، بينما أنهى الطاقم تصوير آخر مشاهد للمسلسل يوم الثلاثاء 11 مارس، ويتم عرض المسلسل على شاشة قناة ON E من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع في السابعة والنصف مساءً، ويعاد بثه من الأحد إلى الخميس في الواحدة صباحاً والثانية عشر ظهراً.



