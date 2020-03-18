خبر سار.. توضيح عاجل من وزارة الصحة للمصريين (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه كان هناك معسكر للحجر الصحي لأكثر من 3 آلاف مواطن لمدة 14 يوما بإحدى شركات البترول، بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن كندي هناك، وكان داخله عيادات خارجية وفريق طبي على أعلى مستوى، وهذا المعسكر انتهى أول أمس وخرجوا بسلام.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد محافظة بعينها داخل مصر تشكل خطر على باقي المحافظات، وليس لدينا بؤرة لفيروس كورونا في مصر، وإنما نصل للمصابين من خلال التقصي للمخالطين، وهناك إجراءات وقائية مشددة تم اتخاذها ببعض المحافظات؛ نظرًا لرصد عدد كبير من المخالطين لمصابين بفيروس كورونا بها، مثل زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي بهذه المحافظات، وتطهير جميع المصالح الحكومية، وتكثيف حملات التوعية والتأكد من إجراءات العزل الذاتي كإجراء احترازي.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك مستشفيات للعزل على مستوى جميع المحافظات، وحتى الآن لم يتم استخدام سوى 4 مستشفيات للعزل فقط وهما مستشفى الأقصر، ومستشفى طريق الإسماعيلية، ومستشفى النجيلة، ومستشفى بالإسكندرية، منوهًا إلى أن الحكومة أعدت عدة سيناريوهات للتعامل مع فيروس كورونا، ونحن الآن نطبق السيناريو الثاني منها.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.





وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



