رامي صبري على إنستجرام:كل الدعم لأبطال القطاع الطبي

دعم المطرب رامي صبري، القطاع الطبي، من خلال نشر صورة جديدة لطبيب، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق رامي، على الصورة قائلة:"كل الدعم لأبطال القطاع الطبي حفظكم الله وحفظ شعب مصر خليك في البيت".ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"اللهم امين يارب احفظ مصر وشعبها" وأضاف آخر"فعلًا أبطال".يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، أغنية "حياتي مش تمام"، الذي اصدرها خلال شهر فبراير، وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي.