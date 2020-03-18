WHATSAPP BETA على نظام IOS يحصل على إصلاحات أخطاء الوضع المظلم وبعض التحسينات الأخرى

طرح WhatsApp تحديثًا تجريبيًا v2.20.40 لمستخدمي iOS ، والذي يتضمن إصلاحات للأخطاء في المظهر الداكن والرموز الجديدة وبعض التحسينات الأخرى، وفقًا لمدونة WABetaInfo.





عندما تم طرح الوضع المظلم في وقت سابق من هذا الشهر لمستخدمي WhatsApp على كل من iOS و Android ، لم يتمكن بعض المستخدمين الذين لديهم iPhone SE و iPhone 8 من رؤية الميزة، وتهدف النسخة التجريبية الجديدة لنظام iOS إلى إصلاح ذلك.





يأتي التحديث أيضًا مع ميزة "تكامل المشاركة"، والتي تسمح للمستخدمين بمشاركة العناصر مع بعض جهات اتصال WhatsApp المقترحة، باستخدام مشاركة iOS الجديدة.





وتقول مدونة WABetaInfo أن "WhatsApp يرسل جهات الاتصال إلى ورقة المشاركة بتردد معين."





وحصل تطبيق WhatsApp beta على iOS أيضًا مع بعض الرموز المعاد تصميمها، مع بعض التحسينات لميزة قفل الشاشة، خاصة عند تشغيل WhatsApp لأول مرة بعد إعادة تشغيل iPhone.



