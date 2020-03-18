الصين.. هوبي تعتزم إرسال الوافدين من الخارج إلى الحجر الصحي

أعلنت مقاطعة هوبي بوسط الصين أنها ستنقل جميع الوافدين من الخارج الذين لا يظهرون أي مخاطر للإصابة بفيروس كورونا إلى الحجر الصحي المركزي لمدة 14 يومًا، حسبما أفادت وسائل الإعلام الحكومية، اليوم الأربعاء، ونقلت عنها وكالة "رويترز".