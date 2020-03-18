داخل فيلا.. سقوط عاطل لاتهامه بتصنيع الاستروكس بالتجمع

تمكنت مديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل لاتجاره في المخدرات، وتصنيعه لمخدر الاستروكس بالتجمع.





وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم ) مستأجر فيلا بدائرة القسم، يتخذها مسرحًا لتصنيع وتجهيز مادة الأستروكس المخدر بقصد الاتجار.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبط والده (عاطل - مقيم بذات العنوان) حال تواجده بالفيلا المشار إليها، وعثر بداخل الفيلا على المضبوطات التالية: كمية من البردقوش المخدر وزنت ( 5 كيلو جرام )، عدد ( 6 ) زجاجات من مخدر البودرة بإجمالي ( 6 كيلو جرام )، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 30 جرام )، وكمية من السرنجات، ماكينة تكييس ولصق، وميزان حساس، وماكينة عد مبالغ مالية، عدد ( 2 ) قطعة سلاح أبيض وعدد ( 2 ) هاتف محمول، وماسك وجه ( كمامة )، قفازات، وسيارة ملاكي ( ملك المتهم الثاني ).





وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بالاشتراك مع نجله المتهم الهارب في تصنيع مادة الاستروكس المخدر وترويجها على عملائهما باستخدام المضبوطات المشار إليها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان للاتصال بعملائهما والسيارة للنقل والترويج والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشطهما الإجرامي.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.





وفي سياق آخر، قامت أجهزة وزارة الداخلية، بشن حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها.





وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن، وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد (6415) مكان نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية.



