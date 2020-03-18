ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات نتيحة ارتفاع أسعار أوقية الذهب عالميا مسجلة 1491 دولارا حتي الآن مقارنة ب 1483 دولار، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 685 جنيها ، وجاءت الأسعار على النحو التالي:





أسعار الذهب اليوم





عيار 18 سجل 587 جنيها للجرام.





عيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام.





عيار 24 يسجل 782 جنيها للجرام.





الجنيه الذهب سجل 5480 جنيها.





أوقية الذهب 1491 دولار.