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عاجل.. تأجيل انتخابات التجديد النصفى للبيطريين بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:37 م
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بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
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أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، لعام 2020، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، تأجيل انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لأجل غير مسمى، وذلك حفاظا على سلامة الأطباء البيطريين، وحتى تتضح للجنة الرؤية لتحديد موعد آخر؛ لإقامة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى تأتى ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.

وكانت أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن عقد انتخابات التجديد النصفي للمقاعد الشاغرة علي مقعد النقيب العام، والتجديد النصفى للنقابة، ومجالس النقابات الفرعية، يوم الجمعة 27 مارس المقبل لعام 2020.

وترشح 14 طبيبا بيطريا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، هم: هانى السيد مرعى، علاء أحمد عبد الرؤوف السيد، حسن حلمى محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهرى، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوى، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.

وكانت حددت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، لنقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة، محموعة من المحظورات التى يجب على المرشحين الالتزام بعدم ارتكابها، فى الدعاية الانتخابية، خلال سير إجراءات الانتخابات، وهى:

عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، أو أعضاء الجمعية العمومية من الأطباء البيطريين.

عدم تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التى تدعو للتمييز بين الأطباء، بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحض على الكراهية.

عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

عدم الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير، سواء بالشطب، أو التمزيق، أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، أو أى وسيلة أخرى من وسائل الترويع أو التخويف، بهدف التأثير على أرائهم وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة، أن من يخالف ذلك، فسيتم التحقيق معه فورا، والعرض على لجنة التأديب بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، طبقا للائحة والقانون.

عاجل.. تأجيل انتخابات التجديد النصفى للبيطريين بسبب كورونا
عاجل.. تأجيل انتخابات التجديد النصفى للبيطريين بسبب كورونا
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