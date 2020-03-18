"أوقاف الإسكندرية" تعقم المساجد الكبرى والأثرية (صور)

نفذت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الأربعاء، خطة تطهير وتعقيم المساجد الكبرى والأثرية في المحافظة،

كمسجد سيدي المرسي أبي العباس، ياقوت العرش، والإمام البوصيري.

وتابع الشيخ محمد خشبه وكيل وزارة الأوقاف تنفيذ الأئمة للتعليمات من خلال غرفة عمليات المديرية وغرف الإدارات الفرعية.





وأكد في تصريح صحفي، أن أوضاع المساجد بالمحافظة مستقرة وأن الادارات تقوم بالأعمال المنوطة بها على أكمل وجه.





وبدأت لافتات توعية للوقاية من فيروس كورونا تظهر في شوارع وكورنيش الإسكندرية، كما تم تعليقها في مداخل عقارات السكنية، من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بهدف توعية المواطنين بكيفية انتشار الفيروس، وطرق الوقاية ومنع العدوى.





وقالت نجوى أمين رئيس حي الجمرك في تصريح صحفي لها إنها قامت بتعليق اللوحات الإرشادية على كورنيش البحر، وطباعة اللوحات بشكل يوضح كيفية الوقاية من الفيروس في نطاق الحي.





وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أول أمس الاثنين منع الشيشة من المقاهي والمطاعم والكافيهات، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول "الشيشة".





وقال المحافظ إن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس.





ووجه المحافظ، مديرية التموين والجهات التابعة لها بمديرية أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحماية المستهلك، بالبدء الفوري في تكثيف حملات الرقابة والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.





ويأتي ذلك في ضوء توجيه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للمحافظين بالبدء في حملات مكثفة على الأسواق والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.





وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق.





ونوه "شعراوي" بأن الأجهزة المعنية بالمحافظات ستبدأ فى تكثيف جهود الرقابة التموينية على كافة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار بالتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين.





وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع التخزين والتلاعب في الأسعار مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا.





وأهاب وزير التنمية المحلية، بالمواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية خاصة فى البيان الذى أصدرته منذ أيام لمخاطر تدخين الشيشة.