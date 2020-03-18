Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أوقاف الإسكندرية" تعقم المساجد الكبرى والأثرية (صور)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
Advertisements
نفذت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الأربعاء، خطة تطهير وتعقيم المساجد الكبرى والأثرية في المحافظة،
كمسجد سيدي المرسي أبي العباس، ياقوت العرش، والإمام البوصيري.

وتابع الشيخ محمد خشبه وكيل وزارة الأوقاف تنفيذ الأئمة للتعليمات من خلال غرفة عمليات المديرية وغرف الإدارات الفرعية.

وأكد في تصريح صحفي، أن أوضاع المساجد بالمحافظة مستقرة وأن الادارات تقوم بالأعمال المنوطة بها على أكمل وجه.

وبدأت لافتات توعية للوقاية من فيروس كورونا تظهر في شوارع وكورنيش الإسكندرية، كما تم تعليقها في مداخل عقارات السكنية، من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بهدف توعية المواطنين بكيفية انتشار الفيروس، وطرق الوقاية ومنع العدوى.

وقالت نجوى أمين رئيس حي الجمرك في تصريح صحفي لها إنها قامت بتعليق اللوحات الإرشادية على كورنيش البحر، وطباعة اللوحات بشكل يوضح كيفية الوقاية من الفيروس في نطاق الحي.

وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أول أمس الاثنين منع الشيشة من المقاهي والمطاعم والكافيهات، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول "الشيشة".

وقال المحافظ إن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس.

ووجه المحافظ، مديرية التموين والجهات التابعة لها بمديرية أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحماية المستهلك، بالبدء الفوري في تكثيف حملات الرقابة والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

ويأتي ذلك في ضوء توجيه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للمحافظين بالبدء في حملات مكثفة على الأسواق والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق.

ونوه "شعراوي" بأن الأجهزة المعنية بالمحافظات ستبدأ فى تكثيف جهود الرقابة التموينية على كافة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار بالتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين.

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع التخزين والتلاعب في الأسعار مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا.

وأهاب وزير التنمية المحلية، بالمواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية خاصة فى البيان الذى أصدرته منذ أيام لمخاطر تدخين الشيشة.

"أوقاف الإسكندرية" تعقم المساجد الكبرى والأثرية (صور)
"أوقاف الإسكندرية" تعقم المساجد الكبرى والأثرية (صور)
"أوقاف الإسكندرية" تعقم المساجد الكبرى والأثرية (صور)
"أوقاف الإسكندرية" تعقم المساجد الكبرى والأثرية (صور)
"أوقاف الإسكندرية" تعقم المساجد الكبرى والأثرية (صور)
"أوقاف الإسكندرية" تعقم المساجد الكبرى والأثرية (صور)
"أوقاف الإسكندرية" تعقم المساجد الكبرى والأثرية (صور)
"أوقاف الإسكندرية" تعقم المساجد الكبرى والأثرية (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

الصين تعلن عن دواء ياباني فعال ضد فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مسؤول بالصحة العالمية يكشف حقيقة قضاء "الكلور" على كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. زيدان يتخلى عن نجم ريال مدريد مجانًا

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 15 ساعة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 8 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقدم عرضاً ضخماً لضم أحمد حجازي

منذ أقل من ساعة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 22 ساعة

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 9 ساعات

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:03 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

08:03 ص

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

09:54 ص

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

04:52 ص

الصين تعلن عن دواء ياباني فعال ضد فيروس كورونا

11:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status