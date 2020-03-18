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إنستجرام تختبر ميزة إخفاء قصص معينة عن أشخاص محددين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:11 م
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بوابة الفجر
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كشفت الباحثة التقنية، جين مونشن ونج، عن اختبار "إنستجرام" ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين بإخفاء قصص معينة عن أشخاص معينين.

وجدت جين مونشن ونج، أن الواجهة الخلفية لتطبيق إنستجرام تُظهر ميزة جديدة يتم اختبارها مع القدرة على إخفاء قصص معينة من أشخاص محددين.

شاركت ونج لقطة شاشة تعرض شريط بحث سيشاهده المستخدمون أسفل "قصصهم"، مما سيسمح لهم باختيار الأشخاص الذين يرغبون في إخفاء مشاركتهم منهم.

يتيح إنستجرام حاليًا إنشاء قائمة بالأصدقاء المقربين، حيث إذا قمت بوضع قصة ونشرها فقط على قائمة بالأصدقاء المقربين، فلن يتمكن سوى الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى تلك القائمة من رؤية القصة. 

يتمتع إنستجرام أيضًا بالقدرة على الانتقال إلى الإعدادات وتعطيل أشخاص معينين من القدرة على رؤية قصصك، ولكن هذه الميزات تمنع هؤلاء المستخدمين من رؤية أي قصة على الإطلاق تطرحها، ولكن مع وجود الميزة التي رصدتها ونج، ستتمكن من منع أشخاص معينين من رؤية قصة معينة.
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الكلمات المفتاحية

ميزة القصص قصص إنستجرام جين مونشن ونج

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