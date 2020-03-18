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"الصحة": جميع حالات الإصابة بكورونا مستقرة باستثناء اثنين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:29 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى مساء أمس 196 حالة إصابة و6 حالات وفاة، مشددًا على أن المصابين موجودين بمستشفيات العزل، وحالتهم الصحية مستقرة فيما عدا حالتين غير مستقرة، داعيًا لهم بالشفاء العاجل.

وأكد "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أنه يتم التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية في أماكن العزل أو جميع منافذ البلاد الجوية والبحرية والبرية، مشددًا على أن جميع مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية تستقبل أي مواطن يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة ويتم تشخصيه من قبل المعامل المركزية.

وناشد المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية للشخص المخالط له ولأسرته للحفاظ على نفسه، مؤكدًا أن جزء كبير من حماية المواطن وأسرته يقع على مسئوليته، وليس هناك داعي للتجمعات والنزول للمقاهي والمولات، مشددًا على أن كافة الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من قبل الدولة هدفها تقليل الاختلال لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، وهدفها مصلحة المواطن في المقام الأول.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار "مجاهد" إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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