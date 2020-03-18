ماليزيا تحذر من تفشي فيروس كورونا إذا تم تجاهل القيود

حذرت السلطات في ماليزيا من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا إذا لم يتبع الناس قيود الحركة لمدة أسبوعين التي بدأت، اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت الحالات في البلاد إلى أعلى مستوياتها في جنوب شرق آسيا.





وقال نور هشام عبد الله، المدير العام للصحة الماليزية، في منشور على فيسبوك: "لدينا فرصة ضئيلة لكسر سلسلة عدوى فيروس كورونا COVID-19"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "الفشل ليس خياراً هنا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد نواجه موجة ثالثة من هذا الفيروس، والتي ستكون أكبر من تسونامي، إذا حافظنا على موقف ماذا بعد".





وقد أبلغت السلطات حتى الآن عن وفاة شخصين بفيروس كورونا، بما في ذلك رجل حضر تجمعًا إسلاميًا مرتبطًا بحوالي ثلثي الإصابات في البلاد البالغ عددها 673 إصابة. لا يزال يتعين على الآلاف من الحاضرين الاختبار، مما يزيد من خطر انتشار الفيروس بشكل أكبر.





ماليزيا والفلبين، اللتان فرضتا الحجر الصحي على ما يقرب من نصف سكانها البالغ عددهم 107 مليون نسمة، فرضت أشد القيود على تحركات الناس في جنوب شرق آسيا، مما تسبب في الارتباك والفوضى المبكرة، على الرغم من أن أسواق رأس المال في كلا البلدين ستبقى مفتوحة.





قبل ساعات من ركل الحواجز في منتصف الليل في ماليزيا، اصطف الآلاف من الناس في محطات الحافلات للعودة إلى مسقط رأسهم. عبرت جحافل من الماليزيين الذين يتنقلون يوميًا إلى سنغافورة للعمل عبر الحدود لقضاء الأسبوعين المقبلين هناك.





سأل الطبيب الماليزي، كريستوفر لي، على "تويتر": "تجمعات جماهيرية في محطات الحافلات، ثم يسير الناس في جميع أنحاء البلاد من منطقة فيروس كورونا COVID-19 النشطة. ألا يمكننا نشره على الصعيد الوطني؟".





كانت الطرق في العاصمة الماليزية كوالالمبور، التي تعد عادة من أكثر الطرق ازدحامًا في جنوب شرق آسيا خلال أيام الأسبوع، واضحة إلى حد كبير اليوم الأربعاء. افتتحت بعض المقاهي والمطاعم، ولكن لم يُسمح للعملاء بالوجبات السريعة.





وضعت سلاسل المتاجر الكبرى الكبيرة تدابير بما في ذلك فتحات تسوق خاصة وممرات الصراف للمسنين والمعوقين وحدت من شراء المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والدقيق وزيت الطهي ومعقم اليدين والمطهرات.





قال أحمد فوزي، 60 سنة، الذي كان يستيقظ مبكراً للتسوق لتجنب الازدحام "الناس يأتون ويسارعون لرؤية المرض ينتشر. يجب أن يكونوا أكثر هدوءًا."





وقالت حكومة رئيس الوزراء محي الدين ياسين، الذي تولى منصبه هذا الشهر فقط، إن هناك مخزوناً كافياً من الضروريات للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة.