برلماني يشيد بدعم كينيا لمصر في ملف مفاوضات سد النهضة

أكد النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا خاصة فيما يتعلق بتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.





وقال "الجندي" فى بيان، اليوم الأربعاء، إن تقدير الرئيس السيسي للموقف الكيني الداعم لمصر في ملف سد النهضة وتأكيده على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل في إطار المصلحة المشتركة وتحقيق التنمية وتأكيده على استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أعلى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على مقدرات الشعب المصري هو دليل قاطع على دعم كينيا لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل خاصة أن الرئيس الكيني أوهورو كبنياتا أعلن صراحة دعم بلاده للموقف الإيجابي المصري خلال مفاوضات سد النهضة والذي يأتي من منطلق حسن النية والإرادة السياسية المصرية الصادقة.