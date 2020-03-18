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الأهلي يقدم عرضاً ضخماً لضم أحمد حجازي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:24 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للتعاقد مع صفقات قوية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوصت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، التعاقد مع أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش الإنجليزي، لتدعيم دفاع المارد الأحمر بالموسم الجديد.

ودخلت إدارة التعاقدات بالنادي في مفاوضات شفوية مع اللاعب، لاستطلاع رأيه حول العودة إلى القلعة الحمراء مجددًا، بعدما رحل إلى صفوف ويست بروميتش الإنجليزي.

وحدد مجلس الإدارة، مبلغ 9 ملايين جنيه راتبًا سنويًا بالإضافة إلى حملة دعائية، من أجل الحصول على توقيع حجازي بالساعات المقبلة.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، طالب تدعيم صفوف الفريق خلال جلسة جمعته مع مجلس الإدارة ولجنة التخطيط لمعرفة متطلبات المرحلة المستقبلية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر بسبب توصية من رئاسة الوزراء والتي أوقفت النشاط والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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