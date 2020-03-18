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وكيل "عربية البرلمان" يشيد بنجاح الجيش الليبيي في سحق غزاة ومرتزقة أردوغان

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:20 م
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أكد أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خطورة تصريحات اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي التي أكد فيها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل ما يقرب من 7500 مرتزق إلى الأراضي الليبية وهناك عشرات المرتزقة الذين يجري تدريبهم في غازي عنتاب تجهيزا لنقلهم إلى طرابلس وأن قادة المرتزقة السوريين يحصلون على ملايين الدولارات وأنه يجرى نقل ما يقرب من 400 مرتزق سورى إلى طرابلس أسبوعيا.

وقال "أباظة"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه التصريحات تؤكد مجموعة من الحقائق المهمة في مقدمتها أن النظام الإرهابي التركي ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان لم يجرؤ على إرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا بسبب معارضة الشعب التركي لسياسات أردوغان الذي استعان بالدواعش والمرتزقة داخل سوريا وبدأ في نقلهم إلى ليبيا والحقيقة الثانية تؤكد أن النظام القطري الإرهابي ممثلا في أمير الدم والإرهاب هو من يقوم بدفع الفاتورة المالية من مليارات الأوراق الخضراء الدولارية لسيده ومولاه اردوغان.

وقال عضو مجلس النواب، ان الحقيقة الثالثة هى نجاح وقدرة الجيش الليبى فى الدفاع عن ليبيا وسحق ارهابيى وغزاة ومرتزقة اردوغان، مؤكدا ان أكبر دليل على ذلك تأكيد " المسمارى " أن قوات الجيش الوطنى الليبى تمكنت من قتل عدد من المرتزقة الذين تم نقلهم إلى ليبيا وأن ما يقرب من 190 مرتزقا سوريا تمكنوا من الانتقال الى أوروبا من ليبيا.

وطالب " أباظة " من المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن القيام بمسئولياته تجاه الاوضاع الصعبة داخل ليبيا ومواجهة الاعمال الارهابية والإجرامية التى يقوم بها النظام الارهابى التركى داخل ليبيا، مناشدا الشعب الليبيى بالوقوف مع مؤسسات الدولة الليبية الشرعية والجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير خليفة حفتر لانقاذ ليبيا من الارهاب والمليشيات المسلحة الارهابية حتى تخرج ليبيا من هذه الاوضاع المأساوية.
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الكلمات المفتاحية

عربية البرلمان اردوغان

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