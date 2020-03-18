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بسبب كورونا.. محافظ كفر الشيخ يعلق لقاءات المواطنين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:20 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام باستقبال كافة شكاوى المواطنين إلكترونيًا، تعليق لقاء المواطنين المُنعقد بالمراكز والمدن وديوان عام المحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والحد من الاختلاط في هذه الأماكن بمنع كافة الفعاليات.

يأتي هذا في إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستخدام التكنولوجية والتحول الرقمي وكافة الإمكانيات المتاحة خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.
واضاف المحافظ: يتم استقبال الشكاوى المختلفة للمواطنين على الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528، وربط الشكوى والبحث عنها بالرقم القومي ورقم الخدمة، حيث يتم توجيه الشكاوى للمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن باستقبال الشكاوى إلكترونيًا وإرسالها لجهة الاختصاص لبحثها وإيجاد الحلول العاجلة والفورية، والمتابعة والرد علي المواطنين إلكترونيًا من خلال نفس الموقع، في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كان محافظ كفرالشيخ، قد أصدر قرارًا بتعطيل الأسواق الموسمية والماشية بدائرة المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية كلًا في نطاق مدينته.

جاء ذلك منعًا للازدحام والاختلاط وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وفي إطار اتخاذ كافة الإجراءات المتخذة والتدابير الوقائية، فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وترأس محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا لضبط أسعار السلع بالأسواق بدائرة المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد على ضرورة عمل حملات مكثفة على الأسواق من مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمنع الإستغلال وضبط الأسعار، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.
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الكلمات المفتاحية

السلع الغذائيه التلاعب في الاسعار الاجراءات الوقائية الأسواق الموسمية احترازي

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