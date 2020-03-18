بسبب كورونا.. محافظ كفر الشيخ يعلق لقاءات المواطنين

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام باستقبال كافة شكاوى المواطنين إلكترونيًا، تعليق لقاء المواطنين المُنعقد بالمراكز والمدن وديوان عام المحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والحد من الاختلاط في هذه الأماكن بمنع كافة الفعاليات.





يأتي هذا في إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستخدام التكنولوجية والتحول الرقمي وكافة الإمكانيات المتاحة خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

واضاف المحافظ: يتم استقبال الشكاوى المختلفة للمواطنين على الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528، وربط الشكوى والبحث عنها بالرقم القومي ورقم الخدمة، حيث يتم توجيه الشكاوى للمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن باستقبال الشكاوى إلكترونيًا وإرسالها لجهة الاختصاص لبحثها وإيجاد الحلول العاجلة والفورية، والمتابعة والرد علي المواطنين إلكترونيًا من خلال نفس الموقع، في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

