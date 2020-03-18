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مي سليم في جلسة تصوير جديدة مع ابنتها بمناسبة عيد الأم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:18 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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خضعت الفنانة مي سليم، لجلسة تصوير جديد مع ابنتها لي لي، وذلك أحتفالًا بعيد الأم، وشاركت جمهورها بصور من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي، خلال الصور مرتدية "فستانًا طويل منفوش مكشوف الصدر باللون اللبني وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم"، وظهرت لي لي، مرتدية"فستانًا طويل منفوش باللون اللبني وكان شعرها طويل منسدل".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بارك الله لكما ماشاءلله" وأضاف آخر"قمرين الله اكبر عليكم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حلوين قوي بنتك شبه اختك دانا".

يذكر أن آخر أعمال مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزية"، الذي تدور أحداثة في إطار السبعنيات، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة أماني كمال، وعايدة رياض، ودانا حمدان، وداليا مصطفى.
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