جوزيف عطية يمضي وقته بالغناء في الحجر المنزلي

شارك الفنان جوزيف عطية، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الفيديو من داخل منزلة ويغني باللغة الفرنسية.



وعلق جوزيف، على مقطع الفيديو قائلًا:"كل شئ يحدث في الأربعين بدأت اغني بالفرنسية ماذا عنك".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان اللبناني، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"يسعدلي هالصوت والصورة" وأضاف آخر"حلو قوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"صوتك يجنن".



يذكر أن آخر أعمال جوزيف عطية، أغنية بعنوان "بعيوني"، الذي طرحها احتفالًا بعيد الحب، وقدمها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عامر لاوند، ومن ألحان رامي شلهوب.