Advertisements
Advertisements
Advertisements

جوزيف عطية يمضي وقته بالغناء في الحجر المنزلي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:06 م
Advertisements
جوزيف عطية
جوزيف عطية
رشا عادل
Advertisements
شارك الفنان جوزيف عطية، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الفيديو من داخل منزلة ويغني باللغة الفرنسية.

وعلق جوزيف، على مقطع الفيديو قائلًا:"كل شئ يحدث في الأربعين بدأت اغني بالفرنسية ماذا عنك".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان اللبناني، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"يسعدلي هالصوت والصورة" وأضاف آخر"حلو قوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"صوتك يجنن".

يذكر أن آخر أعمال جوزيف عطية، أغنية بعنوان "بعيوني"، الذي طرحها احتفالًا بعيد الحب، وقدمها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عامر لاوند، ومن ألحان رامي شلهوب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الحجر المنزلي

أخبار تهمك

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة أول مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا

منذ أقل من ساعتين

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 8 ساعات

الصين تعلن عن دواء ياباني فعال ضد فيروس كورونا

منذ ساعة

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تقارير.. زيدان يتخلى عن نجم ريال مدريد مجانًا

منذ ساعة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ 35 دقيقة

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 10 ساعات

شركة فرنسية تكشف عن دواء عمره عقود لعلاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

حفل كبير لـ جوزيف عطية في سوريا ضمن مهرجان الياسمين

أحمد فهمي يغني وأكرم حسني يرقص في كواليس "تيمون وبومبا"

محمد أنور: "انا غنيت مهرجان شعبي قدام استاذ هاني شاكر"

راغب علامة يحتفل باليوم العالمي للمرأة مع بنات عائلته

تارا عماد تغازل جمهورها من كواليس"ونحب تاني ليه"

تعرف على نصائح إليسا للوقاية من فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:03 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

08:03 ص

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

09:54 ص

الصين تعلن عن دواء ياباني فعال ضد فيروس كورونا

11:34 ص

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

04:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status