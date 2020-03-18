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كوريا الجنوبية تعزز المعروض بالدولار لتخفيف الضغوط الاقتصادية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:51 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشفت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها ستضخ المزيد من الدولارات في نظامها المصرفي لضمان حصول الشركات على التمويل الكافي، وسط مخاوف من تفاقم الأثر الاقتصادي العالمي لوباء فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة المالية وبنك كوريا عن خطوات من المتوقع أن تعزز المعروض بالدولار في السوق بمقدار 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، حيث يتسبب فيروس كورونا في حدوث فوضى في الأسواق المالية العالمية وتدافع عن الدولار الأمريكي، كما أوردت وكالة "رويترز".

سترفع السلطات سقفًا لصفقات العملات الأجنبية الآجلة للبنوك المحلية إلى 50٪ من رأس مال الأسهم من 40٪ الحالية بدءًا من يوم الخميس. بالنسبة للبنوك الأجنبية، سيتم تخفيف السقف إلى 250٪ من 200٪.

كشف صانعو السياسة في كوريا الجنوبية النقاب عن سلسلة من الإجراءات في الأيام الأخيرة ، بما في ذلك خفض معدل الفائدة الطارئ وميزانية إضافية بقيمة 11.7 ترليون وون (9.43 مليار دولار)، في محاولة للحد من الضغط على رابع أكبر اقتصاد في آسيا والحفاظ على نظامها المالي يعمل بشكل طبيعي .

وعلى الرغم من انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروسات محليًا، إلا أنها لا تزال ترتفع دوليًا، مما يثير مخاوف من حدوث ركود عالمي.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، في اجتماع مع صانعي السياسة الاقتصادية: "نحن في وضع خطير للغاية بشأن جانبي الوقاية من الأمراض والاقتصاد".

وأضاف: "الاقتصاد أكثر مدعاة للقلق وسبل عيش الناس ... المشكلة هي أنه من الصعب التغلب على الأزمة بمفردنا."
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