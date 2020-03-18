عاجل.. نجاة نائب محافظ قنا من الموت ومصرع مصور المحافظة

لقي مصور مكتب إعلام محافظة قنا، مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم 3 سيارات منها سيارة مكتب الإعلام وسيارة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وأخرى نقل.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بمصرع أحمد حمدي رشيدي، 45 عامًا، وإصابة رجب سعد محمود، 42 عامًا، ومحمد جاب الله رمضان، 29 عامًا، في حادث تصادم 3 سيارات وسقوط سيارة مكتب الإعلام في ترعة المخادمة.





وكشفت تحريات المباحث، أن الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، كان في طريقه لدشنا، ومعه الوفد المرافق من مكتب الإعلام، وفوجئوا بسيارة نقل على الطريق، مما أسفر ذلك عن تصادم السيارات الثلاثة، ونجاة نائب المحافظ، وسقوط سيارة مكتب الإعلام في الترعة.





تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





بينما لقي المتهم بقتل أشقائه الثلاثة، في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، مصرعه، بعد مطاردة مع الشرطة في محاولة القبض عليه، لاتهامه بقتل أشقائه.





وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، تلقى إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز أبوتشت، بمصرع خالد حسن السمان، 45 عامًا، وشقيقه ورقة بن نوفل، 25 عامًا، وإصابة شقيقهم الثالث عمر 34 عامًا، بعد إصابتهم بطلقات نارية.





وكشفت تحريات المباحث برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، والمقدم أحمد عبد الحق وكيل فرع البحث، أن مرتكب الواقعة، شقيقهم محمود، ويبلغ من العمر 35 عامًا، أطلق على أشقائه النيران بسبب خلافات بينهم داخل المنزل.





وأوضحت التحريات، التي قادها الرائد اسلام بدوي، رئيس مباحث أبوتشت، والنقيب أحمد المداوي، معاون مباحث أبوتشت، أن المتهم، تناول " الشابو المخدر"، وكان في غير وعيه، ونشبت خلافات بينه وبين أشقائه، مما أسفر ذلك عن قيامه بإطلاق النيران، صوب أشقائه، وفر هاربًا في الزراعات.





وبعد تكثيف التحريات، والوصول إلى مكان اختبائه، تم اعداد حملة مكبرة للقبض عليه، وأثناء محاولة القبض عليه، تبادل المتهم والشرطة النيران مما أسفر عن مصرعه.



