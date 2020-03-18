"التخطيط" تتيح خدمات تكنولوجية لموظفيها لتسهيل العمل عن بعد





قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتفعيل عددًا من الخدمات التكنولوجية لموظفي الوزارة، وذلك بهدف إتاحة التواصل بشكل أكبر وأسرع فيما بينهم بما يضمن استمرار وانسيابية العمل بكفاءة وفعالية في حالة عدم التواجد بالوزارة، يأتى هذا فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية استخدام كل الوسائل المتاحة فى مواجهة هذا الفيروس بما يضمن سير العمل بفعالية وفى الوقت ذاته الحفاظ على صحة وأمن السادة الموظفين، وعدم تعريضها للخطر.

من جانبه قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن كل التخصصات والإدارات التى تسمح لها طبيعة تخصصاتها بالعمل عن بعد؛ سيتم توفير عدد من الوسائل الفنية لهم، بهدف التواصل فيما بينهم ومع الإدارات الآخرى، دون الحاجة للتواجد بمقر الوزارة.





وأضاف جلال أن تلك الإجراءات التكنولوجية تتضمن؛ القيام بنقل البريد الإلكتروني لموظفى الوزارة إلى بريد جديد بسعة تخزينية غير محدودة، وذلك بهدف تسهيل تداول البيانات دون حد أقصى، مع زيادة تأمين البريد الإلكتروني للحفاظ على سرية المعلومات.. بالإضافة إلى تفعيل خدمة skybe لمائة مستخدم كمرحلة أولى، بهدف إتاحة التواصل المباشر صوت وصورة بكفاءة عالية، وهو ما سيكون بديلًا جيدًا للاجتماعات واللقاءات المختلفة.

وأوضح جلال أن تلك الإجراءات تشمل كذلك القيام بإتاحة خدمة share point لمائة مستخدم لإمكانية التعامل مع الوثائق بشكل جماعي، وهي خدمة تمكن أعضاء الفريق الواحد من التواصل وتبادل البيانات والعمل معًا عن بعد؛ حيث تعمل كمستودع ملفات مشترك.















