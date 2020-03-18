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نجلاء بدر تنصح متابعيها بتناول الغذاء الصحي للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:48 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شاركت الفنانة نجلاء بدر، جمورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، ووجهت خلال مقطع الفيديو العديد من النصائح لمتابعيها للوقاية من فيروس كورونا من ضمن هذه النصائح تناول الغذاء الصحي.

وعلقت نجلاء، على مقطع الفيديو قائلة:"هاتعدي على خير أن شاءالله".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"اللهم احفظنا بحفظك من كل بلاء" وأضاف آخر"ماشاءلله قمر من غير مكياج ربنا يحفظك دائمًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"برافو انتي نموذج مشرف للفنانة المصرية الجميلة".

يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر، مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي اجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضنهم الفنانة نداء موسى وأحمد السعدني ومحمد جمعة.
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وقاية من كورونا

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