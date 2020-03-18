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فريد شوقي يتصدر "ترند" جوجل لهذا السبب!

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:38 ص
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فريد شوقي
فريد شوقي
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تصدر وحش الشاشة العربية النجم الراحل فريد شوقي "ترند" محرك البحث جوجل، برغم رحيله منذ سنوات طويلة، إلا أنه مازال يتربع في قلوب عشاق السينما المصرية والعربية لما قدمه من تاريخ كبير.

فريد شوقي يعود للأضواء

وعاد النجم فريد شوقي للأضواء مجددًا عقب ظهور حفيده لأول مرة على التليفزيون وهو ما لم يره المتابعون من قبل، ليزداد البحث عن وحش الشاشة العربية ويتصدر محركات البحث.

صورة حفيد فريد شوقي

وحل حفيد فريد شوقي ضيفًا على الإعلامية والفنانة الكبيرة، إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة، المذاع عبر فضائية cbc""، برفقة رانيا فريد شوقي وشقيقتها عبير.

عائلة فريد شوقي

ورحبت الإعلامية إسعاد يونس بعائلة الراحل فريد شوقي - ابنتيه وحفيده - من خلال نشر صورة عبر حسابها الشخصي على "إستجرام" تجمعهم وكتبت: "نورتوني".

عودة فريد شوقي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حفيد فريد شوقي وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: "ما شاء الله حفيده نسخة منه الله يرحمه، حلقة رائعة معطرة بسيرة الملك وبنور إسعاد حبيبتي بمجرد وجودها سعادة وجمال، حلقة روعة لفنان عظيم ربنا يرحمه ويغفر له".


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