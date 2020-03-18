نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نوال الزغبي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة برفقة كلبها.



وعلقت نوال، على الصورة قائلة:"صباح الخير للعالم".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"دخيلك جمال" وأضاف آخر"ماشاءالله قمر ياناس"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"انتي بقى السكر المحلي اللي محطوط عليه كريمة".



يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، أغنية "القوية"، التي طرحتها خلال شهر فبراير، وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مازن الضاهر، ومن ألحان فضل سليمان، وتوزيع جيمي حداد.