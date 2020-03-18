تقارير.. زيدان يتخلى عن نجم ريال مدريد مجانًا





أفادت بعض التقارير الإنجليزية ان أول مشاكل نادي ​ريال مدريد​ خلال الفترة القادمة وهي اللاعب الويلزي ​غاريث بايل​ تتجه الى الحل بأي طريقة ممكنة، واضافت الصحيفة ان المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد ​زين الدين زيدان​ يريد ابعاد بايل عن الفريق حتى وان كان التخلي عنه سيكون مجاناً على الرغم من ان عقده لم ينتهي بعد.









ووفقًا لـ صحيفة الديلي ميل الإنجليزية ان مسألة رحيل اللاعب الويلزي هي مسألة وقت فقط، وهو الذي فشل في التسجيل لمصلحة الملكي منذ اكثر من عام.