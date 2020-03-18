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الصين تعلن عن دواء ياباني فعال ضد فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:34 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن السلطات الصحية أنها بصدد اعتماد عقار "فافيبيرافير" الياباني بعد أن أظهر فعالية سريرية جيدة ضد المرض الناجم عن كورونا المستجد (كوفيد-19)، على أن يتم البدء باستخدامه في أقرب فرصة.

 

وقالت السلطات الصينية، إنها أكملت البحث السريري لدواء "فافيبيرافير"، وهو عقار مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

 

ويذكر أن عقار فافيبيرافير، الذي يعد دواء إنفلونزا تم اعتماده للاستخدام السريري في اليابان في عام 2014، لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية، حسبما قال تشانغ شين مين مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في مؤتمر صحفي.

 

وأشارت السلطات الصينية، إلى أكثر من 80 مريضًا في التجربة السريرية في مستشفى الشعب الثالث في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، بما في ذلك 35 مريضا تعاطوا فافيبيرافير و45 مريضا في مجموعة لم تتعاطاه.

 

وكانت النتائج، قد أظهرت أن المرضى الذين تلقوا علاج فافيبيرافير أصبحوا سلبيين للفيروس في وقت أقصر مقارنة مع المرضى في المجموعة الثانية.

 

واقترحت أيضا دراسة سريرية عشوائية متعددة المراكز بقيادة مستشفى تشونغنان التابع لجامعة ووهان، أن التأثير العلاجي لـ "فافيبيرافير" أفضل بكثير من تأثير المجموعة المرجعية، وفقًا لموقع قناة العربية.

 

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فيروس كورونا عقار فافيبيرافير دواء ياباني دواء جديد الصين

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