أول تعليق من فوز الفهد بعد زواجها من عبداللطيف الصراف

عبرت الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد، عن سعادتها بعد زواجها من رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، حيث نشرت صورة لها من حفل الزفاف عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: " 17 مارس 2020 اليوم الذي جعلتني فيه أسعد امرأة في العالم"، وتفاعل العديد من النجوم والفاشينيستات مع منشور فوز الفهد معربين عن سعادتهم بحفل زفافها وشاركوا فرحتها بكلمات التهاني والمباركات.





و خطفت "شبكة" زفاف الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد التي قدمها لها زوجها الثري عبداللطيف الصراف، أنظار الجمهور حيث قدروا ثمنها بنحو 681 ألف دولار أمريكي، وما إن انتهى الجمهور من متابعة حفل الفاشينيستا اتجهوا لمعرفة قيمة هدايا عبداللطيف الصراف لاسيما أنه من الأثرياء، واستعانوا ببعض الصور والفيديوهات للهدايا التي قدمها لها ليبحثوا عن ثمنها وتوصلوا إلى أنها تتخطى الـ681 ألف دولار أمريكي مستدلين على صور سجل السعر عليها.



