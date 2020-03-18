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انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:03 م
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية  "dmc"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا كبيرا على النحو الآتي: سجل عيار "24" 773 جنيهًا للجرام مقابل 762 جنيهًا للجرام أمس، وسجل عيار "21" 677 جنيهًا للجرام مقابل 667 جنيهًا للجرام أمس، وسجل عيار "18" 580 جنيهًا للجرام مقابل 572 جنيهًا للجرام أمس، بينما سجل الجنيه الذهب 5418 جنيهًا للجرام مقابل 5520 جنيهًا أمس.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي النحو الآتي: سجل الدولار الأمريكي 15.79 للبيع، 15.69 للشراء، وسجل اليورو 17.54 للبيع، و17.43 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 19.38 للبيع، 19.26 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.64 للبيع، و14.54 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.63 للبيع، و16.52 للشراء.

هذا وتراجع سعر الذهب العالمي أكثر من 1% أمس الثلاثاء، ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من 5% في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصها مكاسبهما.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1496.78 دولار للأوقية بعدما هبط 5.1% يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر 2019، وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1 % إلى 1503.20 دولار.

ونزلت الأسهم الأسيوية في أعقاب تسجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا.

وارتفع البلاديوم 2.1% إلى 1651.26 دولار للأوقية بعدما هوى 18% في الجلسة السابقة.

و استقر البلاتين عند 663.09 دولار بعدما مُني بأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية على الإطلاق أول أمس الاثنين.

وتراجعت الفضة 1.5% إلى 12.71 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 2009 في الجلسة السابقة.

وتراجعت أسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات أول أمس الاثنين، بعد جلسة متقلبة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي وتداعيات فيروس كورونا الذي تجعل المستثمرين يبيعون كل شيء في سبيل الحصول على النقد (الكاش).

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