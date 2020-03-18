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حملات مكبرة لوقف استغلال المواد المطهرة والكحول في الإسكندرية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:29 ص
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بيانا أكدت فيه أنها قد بدأت بشكل رسمي بالتعاون مع محافظة الاسكندرية، في شن حملات على مستوى الصيدليات وغيرها من الهيئات، لكشف عمليات الاستغلال في مواد التعقيم، في الوقت الذي يمر به العالم من إجراءات غير مسبوقة، تتمثل في تحديات تمس المواطن وصحته للعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت المديرية، إن الصيدلي سيظل جنبا إلى جنب مع المواطن مؤديا واجبه الوطني في التوعية بالوقاية من المرض، وقد قامت النقابة بالتواصل مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية للسعي نحو ضبط عملية التداول الحادثة للمواد المطهرة والكحول وما بها من مغالاة من بعض الشركات والتجار مما يضع الصيدلي في حيرة بين توفيرها لإنقاذ موقف أو محاربة الاستغلال بجميع اشكاله، مطالبة الصيادلة عدم الشراء والإبلاغ عن أي مورد يسئ استغلال هذه الظروف الطارئه. 

وأضافت النقابة: أنها تتواصل على مدار الساعة مع عدد من شركات الإنتاج والتوزيع للمطهرات من أجل السعي لعمل حصة للصيدليات محددة السعر والكمية وحماية المواطنين والصيدليات على حد سواء، مؤكدة على احترامها للصيادلة لإلتزامهم بأداء عملهم في كل وقت وتحت أي ظرف بأمانة وشرف.

ونعت النقابة، الشهيد محمود كامل صيدلي الشرقية الذي دفع حياته منذ أيام ثمنا لإعلاء شرف المهنة والتفاني في خدمة المواطن مثل مئات الآلاف من الصيادلة في جميع أنحاء الوطن الحبيب.

وشهدت أسعار الكمامات والمواد المعقمة والكحول ارتفاعا كبيرا، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الإقبال الشديد من المواطنين على شرائها للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما أن تلك المواد أصبحت نادرة في الأسواق، لتوجه أصابع الاتهام إلى الصيادلة كونها المصدر المباشر الذي يلجأ إليه المواطن للحصول عليها، حتى أن تلك الاتهامات وصلت إلى تقديم بلاغات في جهاز حماية المستهلك ضد بعض الصيادلة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.
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