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جامعة المنصورة تنفي وجود حالات كورونا بمركز الجهاز الهضمي
الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:27 ص
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محمد كشك
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أصدرت إدارة المستشفيات في جامعة المنصورة بيانا، نفت فيه وجود حالة اشتباه بفيروس كورونا في مركز الجهاز الهضمي ردا على ما تم تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
وأوضحت الجامعة اليوم الأربعاء، أن البيان جاء في إطار حرص إدارة المستشفيات بجامعة المنصورة على الشفافية الكاملة في نشر كل ما يستجد داخل المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.
وأكدت على أنه يتم التواصل الدائم والمستمر على مدار 24 ساعة مع إدارات المستشفيات والمراكز الطبية للوقوف على أخر المستجدات والخدمة الطبية للمرضى، مؤكدة حرصها التام على اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتعليمات مكافحه العدوى والطب الوقائي التي من شأنها سلامة البيئة المحيطة بجميع المرضى بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض والعاملين.
وتهيب الجامعة الجميع بعدم نقل الأخبار الغير مؤكدة، والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة أي بيانات.
كانت جامعة المنصورة ثد كشفت في وقت سابق من اليوم، سلبية نتائج تحاليل أحد أعضاء هيئة التدريس وزوجته الذي قام بعزل نفسه بنفسه لحرصه وعلمه تمام مسئوليته تجاه مرضاه ومجتمعه فقام بعزل نفسه ذاتيا ثم توجه لسحب عينة منه ومن زوجته وإرسالها إلى المعامل المركزية.
وأكد بيان الجامعة: أن النتيجة للطبيب وزوجته أظهرت سلبية الإصابة بفيروس كورونا covid 19 لكليهما.
كما أعلنت الجامعة الاشتباه بإصابة خمسة مرضى بفيروس كورونا covid 19 خلال الأيام القليلة الماضية،
وعلى الفور قامت فرق مكافحة العدوى والوبائيات باتخاذ الإجراءات الوقائية وعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وتم اتباع البروتوكول المتفق عليه بين الجامعة ووزارة الصحة والخاص بالتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بعمل مسحات للحالات المشتبه بها طبقا لبرتوكول التعامل مع الحالات المشتبه بها
وأظهرت نتائج المعامل المركزية بوزارة الصحة اليوم الاحد 15 32020 م أن جميع الحالات المشتبه بها سلبية لفيروس كورونا المستجد COVID-19
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.
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