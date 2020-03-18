جامعة المنصورة تنفي وجود حالات كورونا بمركز الجهاز الهضمي

أصدرت إدارة المستشفيات في جامعة المنصورة بيانا، نفت فيه وجود حالة اشتباه بفيروس كورونا في مركز الجهاز الهضمي ردا على ما تم تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.





وأوضحت الجامعة اليوم الأربعاء، أن البيان جاء في إطار حرص إدارة المستشفيات بجامعة المنصورة على الشفافية الكاملة في نشر كل ما يستجد داخل المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.

وأكدت على أنه يتم التواصل الدائم والمستمر على مدار 24 ساعة مع إدارات المستشفيات والمراكز الطبية للوقوف على أخر المستجدات والخدمة الطبية للمرضى، مؤكدة حرصها التام على اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتعليمات مكافحه العدوى والطب الوقائي التي من شأنها سلامة البيئة المحيطة بجميع المرضى بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض والعاملين.





وتهيب الجامعة الجميع بعدم نقل الأخبار الغير مؤكدة، والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة أي بيانات.



