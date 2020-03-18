أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.





وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة، على النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 7 جنيهات للكيلو مقابل 4.25 جنيهًا للكيلو أمس، وسعر البطاطس 6 جنيهات للكيلو مقابل حنيهان للكيلو أمس، وسعر البصل 8 جنيهات للكيلو مقابل 6 جنيهات للكيلو أمس، وسعر الخيار 5 جنيهات للكيلو مقابل 6 جنيهات للكيلو أمس، وجاء سعر الثوم 11 جنيهًا للكيلو، وسعر الجزر 5 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 6 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسا 8 جنيهات للكيلو مسجلين نفس أسعار الأمس.





وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 8 جنيهات للكيلو مقابل 4.5 جنيهًا للكيلو أمس، وسعر الجوافة 7 جنيهات للكيلو مقابل 8 جنيهات للكيلو أمس، وجاء سعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفراولة 10 جنيهات للكيلو مسجلين نفس أسعار الأمس.





وتتباين أسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.





ونفى حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، ما تردد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأن الأسواق المصرية ستشهد حالة من الارتفاع الجنوني في الأسعار، واختفاء الخضروات والفاكهة، نتيجة التخزين الذي اتجه له المواطنين المصريين كما اعتادوا في الأزمات التي تضرب البلاد.





وتابع أبو صدام في تصريحات صحفية، أن "الدنيا مستقرة ومفيش أي مؤشرات لارتفاع الأسعار وهي مستقرة، لأن موسم التصدير والاستيراد انتهى، ولو استمر انتشار فيروس الكورونا في التفشي كما يحدث سيكون هناك شيء جديد في الاسواق العالمية مما سيؤثر على السوق المصري أيضًا".





وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن الأمور مستقرة وتشهد البلاد اكتفاء ذاتي في الخضروات والفواكه، لدرجة أننا نصدر منها، وفي الوقت الحالي نحن نصدر البطاطس والعنب، لكن إذا أغلقت الدول أبوابها ستشهد البلاد حالة عامة من الانخفاض في الأسعار بسبب ما سنواجهه.



