فرنسا.. وزير الصحة: قد تتباطئ الإصابة بكورونا في غضون 8-12 يوما

صرح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، بأنه يمكن أن تأمل فرنسا في البدء في رؤية تباطؤ الإصابة بفيروس كورونا في حوالي ثمانية إلى 12 يومًا بعد قرار الحكومة بإغلاق البلاد.