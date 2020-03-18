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فرنسا.. وزير الصحة: قد تتباطئ الإصابة بكورونا في غضون 8-12 يوما

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:10 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الأربعاء، بأنه يمكن أن تأمل فرنسا في البدء في رؤية تباطؤ الإصابة بفيروس كورونا في حوالي ثمانية إلى 12 يومًا بعد قرار الحكومة بإغلاق البلاد.

وقال "فيران" لقناة LCI TV: "سوف نتدخل عند الضرورة للتأكد من احترام الناس للحبس. عندما أنظر إلى خارج نافذتي، أرى أن الناس يتلقون الرسالة تدريجيًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

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